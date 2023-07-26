Глава держави запропонував продовжити їхню дію ще на 90 днів.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроекти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Законопроектом "Про затвердження Указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" ( реєстраційний номер 9532) передбачено продовження строку дії воєнного стану в Україні з 05:30 18 серпня 2023 року строком на 90 діб. Це до 15 листопада.

Міністерство закордонних справ України має поінформувати генерального секретаря ООН та офіційних осіб іноземних держав про продовження строку дії воєнного стану в Україні, про обмеження прав і свобод людини і громадянина, що є відхиленням від зобов’язань за Міжнародним пактом про громадянські та політичні права та про причини ухвалення такого рішення.

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Іншим законопроектом "Про затвердження Указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (реєстраційний номер 9533) передбачено продовження з 18 серпня на 90 діб.

В Раді повідомляють, що законопроекти будуть розглянуті вже на цьому тижні.

Продовження воєнного стану в Україні

До цього Рада вже схвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня, 16 листопада і 7 лютого, 2 травня.

Відповідно до законодавства під час воєнного стану може посилюватися охорона об’єктів критичної інфраструктури та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, і вводити особливий режим їх роботи.

Також можливе примусове вилучення майна державних підприємств, державних господарських об’єднань для потреб держави. Може запроваджуватися комендантська година.

Можуть перевірятися документи у осіб, а в разі потреби проводитися огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян.

Також може бути введено заборону на проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів.

Можуть ухвалюватися рішення про заборону діяльності політичних партій, громадських об’єднань, якщо їх діяльність спрямована проти незалежності України, на зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни.

Може бути заборона громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку у Міноборони, СБУ чи Службі зовнішньої розвідки України, змінювати місце проживання (місце перебування) без дозволу військового комісара або керівника відповідного органу Служби безпеки України чи Служби зовнішньої розвідки України; обмежувати проходження альтернативної (невійськової) служби.

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