Виявилось, що він влаштував до себе на роботу близького родича.

Воєнкому територіального центру комплектування (ТЦК) одного з районів Києва поліцейські вручили протокол про корупцію.

Як йдеться у повідомленні МВС, посадовець порушив вимоги антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

"Керівник одного з районних у місті Києві територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки призначив на посаду до центру свого родича. Цими діями він порушив вимоги ст. 28 закону "Про запобігання корупції", не вжив заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів", - пояснили деталі в МВС.

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Відповідно до чинного законодавства за правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачена адміністративна відповідальність. Тож стосовно посадовця склали адміністративний протокол за ч. 1 та 2 ст. 172-2 КУпАП.

Як зазначається у повідомленні, за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу.

Інциденти з воєнкомами в Україні

Останнім часом у країні почастішали неприємні інциденти з воєнкомами. Зокрема, буквально вчора суд арештував керівника Донецького обласного Територіального центру комплектування та соцпідтримки, якого викрили на організації схеми незаконного збагачення для свого оточення та допомозі криміналітету.

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