Джонсон наголосив, що його позиція в питанні розгляду запиту Байдена на додаткове фінансування для України залишається непохитною.

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон зберігає непохитність у вимогах до президента США Джо Байдена щодо схвалення додаткової допомоги для України. Про це Джонсон сказав журналістам після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я щойно провів хорошу зустріч з президентом Зеленським. Я підтвердив йому, що ми виступаємо на його боці і проти жорстокого вторгнення Путіна", – наголосив Джонсон.

Як відзначив спікер, американський народ виступає за свободу, і зокрема, американці "на правильній стороні цієї боротьби". За його словами, одразу ж після призначення його на посаду спікера, він звернувся до Білого дому щодо надання чіткого бачення стратегії щодо України.

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"Нам треба чітко сформулювати стратегію, аби дозволити Україні перемогти. І до цього часу, їхні відповіді були недостатніми. Вони не надали нам ясності у деталях, про що ми знову і знову звертаємося із запитами", – відзначив Джонсон.

За його словами, ситуація виглядає так, що адміністрація президента США Джо Байдена просить схвалити виділення додаткових мільярдів доларів "без належного нагляду, без чіткої стратегії для перемоги і без жодних відповідей" для американського народу.

"Я з першого дня чітко заявив, що наша перша умова щодо будь-якого пакету додаткових видатків на національну безпеку стосується у першу чергу нашої власної національної безпеки. Кордон – це абсолютна катастрофа. І це через політику цієї адміністрації і цього Білого дому", – наголосив Джонсон.

За його словами, на минулому тижні лише одного дня відбулося 12 тисяч незаконних перетинань американського кордону. Він додав, що лише за жовтень, листопад і грудень відбулося більше незаконних перетинань американського кордону, аніж будь-коли за цілий рік під час президенства Барака Обами.

У цьому зв'язку, він сказав, що ця проблема має бути вирішеною.

"Нам потрібна ясність про те, що ми робимо в Україні, як ми буде здійснюватися належний нагляд за витратами дорогоцінних доларів американських громадян-платників податків, і нам потрібна трансформаційна зміну на кордоні. До цього часу ми нічого з цього не отримали", - наголосив Джонсон.

При цьому, спікер підкреслив рішучу позицію, що наразі це не питання Палати представників, а питання, яке має бути вирішеним між Білим домом і Сенатом. Він закликає їх виконати їх роботу, бо питання невідкладне.

Доповнено. Як повідомляє прес-служба президента України, глава держави висловив подяку Конгресу Сполучених Штатів за потужні зусилля щодо захисту суверенітету й територіальної цілісності України.

"Із перших днів повномасштабної російської агресії Конгрес США надає нашій країні вагому допомогу, яка дає змогу ефективно протидіяти агресору. Двопартійна та двопалатна підтримка Конгресу є дуже важливим чинником, і ми надзвичайно високо цінуємо її", – наголосив Зеленський.

Зазначається, що президент України був зворушений побачити в кабінеті спікера репродукцію української Острозької Біблії. При цьому, глава держави розповів Джонсону про досягнення захисників України, зокрема про звільнення 50% окупованих Росією українських земель, перемоги українських сил у Чорному морі й великі зусилля України у проведенні реформ та поверненні нашої держави до економічної самодостатності в майбутньому.

У цьому контексті Зеленський відзначив важливість продовження американської підтримки й додаткових асигнувань для допомоги Україні на 2024 рік.

Також президентом було наголошено, що Україна надзвичайно відповідально ставиться до військової та фінансової допомоги США; у Верховній Раді працює відповідна комісія, яка здійснює моніторинг використання військової допомоги. Також триває співпраця України з представниками американських інституцій, що відповідають за надання допомоги.

Зеленський акцентував, що навіть в умовах агресії РФ Україна продовжує реалізацію реформ, необхідних для початку переговорів про членство у Європейському Союзі.

Допомога Україні від США: останні новини

У США вже майже два місяці не можуть схвалити запит Джо Байдена на додаткове фінансування, де передбачені кошти і для України. Гроші на допомогу від США майже закінчилися.

Водночас 11 грудня координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі висловив сподівання, що до кінця цього року Сполученим Штатам Америки вдасться оголосити новий пакет безпекової допомоги для України. За його словами, в Адміністрації президента США налаштовані продовжувати добиватися схвалення в Конгресі додаткового запиту на фінансування допомоги для України на сусу 61 млрд доларів.

Тим часом "Голос Америки" пише, що сьогодні, 12 грудня, СШАможуть оголосити про виділення нового пакету військової допомоги для України на 200 млн доларів.

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