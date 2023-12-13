Український лідер в Штатах озвучив прохання щодо ATACMS, з'ясували журналісти.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в США озвучив прохання щодо надання нашій країні озброєння більшої дальності.

Український лідер на зустрічі з республіканцем, спікером Палати представників (нижня палата Конгресу Штатів) порушив питання про необхідність постачання американською стороною Києву тактичних балістичних ракет ATACMS, які мають велику дальність, пише Politico, посилаючись на джерела.

"Зеленський... під час зустрічі з Джонсоном підносив питання про необхідність поставки... версії армійської тактичної ракетної системи більшої дальності (ATACMS), за словами людини, знайомої з розмовою", - наголошується в матеріалі.

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Видання зазначило, що Штати передали Україні такі ракети меншої дальності. Республіканці протягом останніх тижнів закликали президента США Джо Байдена передати Україні ATACMS з більшою дальністю, щоб наші воїни змогли вражати цілі супротивника, розташовані на більшій відстані.

Важливі новини України - сьогодні це варто знати

12 грудня Володимир Зеленський прибув до будівлі Конгресу США (розташований у Вашингтоні на Капітолійському пагорбі). Журналісти дізналися, що український лідер, зокрема, планував провести зустріч з Майком Джонсоном.

Президент України зустрічався з Джо Байденом. Під час зустрічі американський лідер заявив, що дозволив передати українській державі озброєння і техніку із запасів Міноборони США.

Надання Україні ATACMS - новини, які варто знати

У середині жовтня з'явилася інформація, що американська влада таємно передала Україні ракети ATACMS.

Пізніше повідомлялося, що цими ракетами було завдано ударів по аеродромах з авіацією російських окупантів у тимчасово захоплених містах Луганськ і Бердянськ. Потім Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала ATACMS від США.

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