Президент підкреслив, що до погроз влада ставиться серйозно, проте не боїться їх.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на погрози російського Міноборони, яке днями "анонсувало" можливі обстріли Києва.

В інтерв'ю BBC український лідер зізнався, що до всіх загроз ставлення серйозне, оскільки вони пов'язані з можливою загибеллю людей.

"Ми не боїмося жодної з погроз Російської Федерації при цьому. Ми повинні відповідати на всі загрозливі нам кроки Російської Федерації", - заявив президент.

"Вони багато разів окупували наші території, починаючи з 2014 року. Вони окупували Крим, і скрізь вони кажуть, що це їхня територія. І ще вони кажуть, що якщо щось буде проти нашої території, наприклад, Криму, то ми будемо відповідати ракетними ударами. І у мене дуже багато питань. Коли почалися ракетні удари з території Білорусі російських військ 24 лютого, що це було? Що вони захищали? Я не зовсім розумію. Мені здається, що вони дуже часто плутаються у своїх свідченнях", - додав він.

Також Зеленський нагадав про вибухи в окупованому Донецьку, які там влаштовувала Росія, звинувачуючи при цьому Україну.

"Як і зараз - у нас немає доступу в деякі наші міста на півдні України: Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, весь блок в напрямку Запоріжжя, Маріуполя, тобто там окуповані міста. І там відбуваються вибухи, і людям, які там знаходяться, нашим українцям, вони розповідають, тому що відключено телебачення, немає мобільного зв'язку, вони розповідають, що ми проводимо бомбардування Маріуполя", - говорить президент.

Росія, за його словами, постійно влаштовує інформаційні провокації. Зокрема, її солдати збирають жителів окупованих міст і говорять їм про "українські обстріли".

"Але це роблять вони, проте у людей немає зв'язку, вони не бачать реальний стан справ. І це проблема", - констатував Зеленський.

Нові загрози Росії

Днями Міноборони РФ почало погрожувати обстрілами по урядових будівлях у Києві. Це нібито буде відповідь на диверсії та удари України по об'єктах на території РФ.

В Офісі президента вже відповіли на ворожі провокації й заявили, що готові до будь-яких російських сценаріїв.

У Міноборони України як і раніше заявляють, що повертатися до Києва ще рано, однак, за даними мера Віталія Кличка, це вже зробили дві третини тих, хто раніше виїхав.