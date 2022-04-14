Інтервал руху тролейбусів №11К та № 45 становитиме 20 хвилин, № 43к - 30 хвилин.

Відзавтра, 15 квітня, у Києві почнуть роботу три тролейбусних маршрути: № 11К "Музей архітектури" – станція метро "Виставковий центр"; № 43к "Кібцентр" - станція метро "Виставковий центр "і № 45 "Станція метро "Виставковий центр" – станція метро "Васильківська".

Про це повідомляє Київська міська держадміністрація.

Зазначається, що інтервал руху тролейбусів №11К та № 45 становитиме 20 хвилин, № 43к - 30 хвилин.

Звертається увага, що актуальний графік руху міського транспорту можна дивитися в додатку "Київ цифровий".

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