Відзавтра, 15 квітня, у Києві почнуть роботу три тролейбусних маршрути: № 11К "Музей архітектури" – станція метро "Виставковий центр"; № 43к "Кібцентр" - станція метро "Виставковий центр "і № 45 "Станція метро "Виставковий центр" – станція метро "Васильківська".
Про це повідомляє Київська міська держадміністрація.
Зазначається, що інтервал руху тролейбусів №11К та № 45 становитиме 20 хвилин, № 43к - 30 хвилин.
Звертається увага, що актуальний графік руху міського транспорту можна дивитися в додатку "Київ цифровий".
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Рух транспорту в столиці було зупинено.
- 4 квітня 2022 року метрополітен Києва відновив сполучення через південний міст.
- 5 квітня 2022 року в київському метро відкрили відразу дві пересадки між лініями.
- 8 квітня у столичному метрополітені рух по червоній лінії було продовжено.
- 9 квітня в столичному метро відновили роботу ще однієї станції метро.