Він додав, що росіяни давно планували змінити керівництво Молдови.

Україна завжди буде готова допомогти Молдові у вирішенні ситуації з Придністров'ям. Зокрема, якщо РФ використає цю територію для відкриття ще одного фронту.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Die Welt. Він нагадав, що Україна нещодавно передала Молдові інформацію про плани Кремля.

"Ми отримали інформацію від нашої спецслужби, що Росія хоче скористатися моментом і змінити керівництво Молдови. Ми передали цю інформацію президенту Маї Санду", - сказав український лідер.

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За словами Зеленського, росіяни давно це планували. Однак на заваді було те, що Молдова та РФ не мають спільного кордону. У зв'язку з цим перекидати своїх військових вони б могли лише до аеропорту у Кишиневі.

"Тому вони повинні використовувати цей аеропорт і всі ресурси Придністров'я. Мая Санду ніколи не просила моєї допомоги, але дякувала за інформацію. Вона дуже добре знає нашу ситуацію. Україна завжди буде готова допомогти Молдові", - підсумував президент.

Ситуація в Молдові

Як раніше повідомляв УНІАН, Зеленський попередив Молдову про плани Кремля щодо захоплення влади в країні. Пізніше президент Майя Санду підтвердила це. Вона заявила, що РФ хоче здійснити державний переворот за допомогою протестів "опозиції" і людей з військовою підготовкою.

Вже 10 лютого попередній склад уряду Молдови пішов у відставку, а 20 лютого новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив про необхідність демілітаризації Придністров'я.

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