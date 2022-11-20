За його словами, всі розуміють, що висловлені Україною тези - це позиція здорової людини.

Президент Володимир Зеленський на саміті G20 зміг переконати лідерів Індії та Китаю менше підтримувати очільника РФ Володимира Путіна.

Україна залишається в топі тем міжнародної політики, заявив в інтерв’ю ТСН.ua політичний експерт та аналітик Максим Джигун.

"І дуже важливо, що Зеленський тут був запрошеним гостем. Така честь випадає не багатьом світовим лідерам. Дуже важливо, що і Сі Цзіньпін (президент Китаю - УНІАН) і лідерка Індії (Драупаді Мурму - УНІАН) почули те, що він сказав. І так, чи інакше, це впливає на загальний порядок денний світової спільноти. І це ще одна демонстрація того, що Україна залишається в топі тем міжнародної політики. Вона залишається пріоритетом", - пояснив він.

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На думку експерта, заяву Зеленського західні лідери сприйняли абсолютно передбачувано. Всі розуміють, що ті позиції, які Україна висловила, вони є позицією здорової людини.

"І якби ми мали справу з адекватним ворогом, який розумію правила гри, це був би абсолютно чудовий спосіб і така дорожня карта для закінчення цієї війни на умовах України", - підсумував Джигун.

Саміт G20

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням на саміті "Великої двадцятки".

Він звернувся до "країн G19" і заявив, що не варто пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією і незалежністю.

Український лідер також запропонував "формулу миру" з 10 пунктів.

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