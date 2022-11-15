Ми не дозволимо РФ нарощувати свої сили, підкреслив президент України.

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до лідерів G20 ("Велика двадцятка"), які зібралися на саміті в Індонезії.

Настав час, коли війну РФ проти України можна зупинити, сказав український лідер у своєму відеозверненні до "Великої двадцятки", пише The Guardian.

"Ми не дозволимо Росії вичікувати і нарощувати свої сили... Я переконаний, що зараз настав час, коли війна Росії має і може бути зупинена", - заявив український лідер.

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Зеленський підкреслив, що для завершення війни РФ має вивести свої окупаційні війська, виплатити компенсацію за шкоду, заподіяну нашій державі, і підтвердити територіальну цілісність нашої країни.

Президент також закликав провести міжнародну конференцію для "зміцнення ключового елемента післявоєнної архітектури безпеки" і запобігти повторенню агресії з боку Росії.

Нагадаємо, саміт "Великої двадцятки" проходить на індонезійському острові Балі, захід почався 15 листопада і має завершитися 16 числа. Президент РФ Володимир Путін не поїхав на саміт. На подію вирушив глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Війна в Україні проти Росії - найважливіші новини

РФ захопила частину сходу і півдня України. Збройні сили України дають противнику гідну відсіч. Наша армія наприкінці літа пішла в контрнаступ. Вже звільнені майже вся Харківська і Миколаївська області, а також низка населених пунктів в Донецькій та Луганській областях.

Крім того, супротивник відступив з правобережної частини Херсонської області, вже деокуповано Херсон.

Варто зазначити, що влада РФ пропонували Києву переговори, проте не хотіла говорити про долю захоплених територій. Українська сторона, в свою чергу, хоче звільнити всі свої землі.

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