Президент сказав, що всі в світі знають, як Кремль використовує перепочинок на війні, щоб продовжити війну з новою силою.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян: нехай ваші солдати забирають унітази і повертаються за кордон України від 1991 року.

"Дещо, про що я хочу нагадати сьогодні громадянам Росії. 15-го листопада була представлена українська формула миру. Один з її пунктів передбачає виведення російських окупаційних військ з території нашої країни. Це - гарантований і надійний спосіб припинити вогонь, людські втрати і взагалі війну", - сказав президент у традиційному вечірньому відеозверненні.

Він додав, що станом на ранок того ж дня кількість убитих російських солдатів становила 82 тисячі.

Відео дня

"12 грудня Росія отримала пропозицію розпочати виконання формули миру з виведення окупаційних військ саме на Різдво. Станом вже на той день кількість убитих російських солдатів була майже 95 тисяч. Обидві наші пропозиції керівники вашої країни, мабуть, не почули... Там, де вони, мабуть, глибоко і не чути", - зазначив Зеленський.

Він уточнив, що станом на сьогодні Росія втратила вбитими на цій війні вже майже 110 тисяч своїх солдатів.

"Ті, хто продовжував терор проти нашої країни і посилав всіх цих ваших людей на забій, відмовляючись від наших пропозицій про припинення російської агресії, точно не цінують життя і тим більше не прагнуть до миру. Зараз вони хочуть використовувати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування наших хлопців на Донбасі і підігнати ближче до наших позицій техніку, боєприпаси і мобілізованих. Що це дасть? Тільки чергове збільшення рахунку втрат", - вважає глава держави.

Президент також сказав, що всі в світі знають, як Кремль використовує перепочинок на війні, щоб продовжити війну з новою силою.

Він заявив, що для того, щоб закінчити війну швидше, потрібно зовсім інше.

"Потрібно, щоб громадяни Росії знайшли в собі сміливість хоча б на 36 годин хоча б під час Різдва звільнитися від свого ганебного страху перед однією людиною в Кремлі. Ваш страх перед ним знищує вашу країну, яка теж вже глибоко..., але не в бункері. Закінчити війну - це закінчити агресію вашої держави. Навіть коли ваші ракети і дрони не б'ють по наших містах, терор на окупованих територіях триває. Ніяких перепочинків ви українцям не даєте. Людей катують, б'ють струмом, ґвалтують. Це триває щодня, поки ваші солдати на нашій землі", - зазначив Зеленський.

Він додав, що війна закінчиться – тоді, коли російські солдати або підуть, або українці їх виженуть.

"Так що, нехай забирають унітази - вони їм в дорозі знадобляться - і повертаються до себе. За наш кордон. Від 1991 року", - завершив президент.

Заяви України щодо миру - подробиці

В листопаді 2002 року на саміті G20 Зеленський представив українську формулу досягнення миру і закликав лідерів іноземних держав допомогти Україні реалізувати її. За його словами, кожен з 10 пунктів формули чітко опрацьований: це радіаційна та ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; звільнення всіх полонених і депортованих; виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України і світового порядку; виведення російських військ і припинення бойових дій; повернення справедливості; протидія екоциду; недопущення ескалації; фіксація закінчення війни.

26 грудня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ планує до кінця лютого 2023 року організувати міжнародний саміт для обговорення формули миру і завершення війни.