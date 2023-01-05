Президент наголосив, що світ знатиме у всіх деталях – як і коли агресор готує нову ескалацію у цій війні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росії не вдасться приховати у тиші її підготовку до нової хвилі агресії проти України і всієї Європи.

"Сьогодні був черговий активний дипломатичний день – ще чотири лідери держав-партнерів повністю поінформовані про українські оборонні потреби і про найближчі плани держави-терориста. Росії не вдасться приховати у тиші її підготовку до нової хвилі агресії проти України і всієї Європи. Світ знатиме у всіх деталях – як і коли агресор готує нову ескалацію у цій війні", - зазначив президент під час вечірнього відеозвернення.

Зеленський наголосив, що кожен новий мобілізаційний крок Росії буде відомий світу ще до того, як Росія його здійснить.

Відео дня

"Ми це забезпечимо", - сказав глава держави.

Заяви Росії про "припинення вогню": деталі

5 січня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним і закликав його до одностороннього припинення вогню у війні проти України.

Згодом Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня "режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення". Також у Кремлі закликали Україну зробити те ж саме.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов жорстко відповів Кремлю на заклики запровадити так званий "режим припинення вогню" на Різдво, як це нібито зробила Росія.