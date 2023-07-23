Через росіян в Україні за добу постраждали понад 40 цивільних.

Російські загарбники упродовж минулої доби з різного озброєння обстріляли 10 регіонів України, за попередніми відомостями, загинули 10 мирних жителів, а 43 - отримали поранення.

Про наслідки ворожих атак повідомляє Military Media Center, посилаючись на відомості Ситуаційного центру Міністерства оборони України. Крім того, опублікувало карту, на якій розміщено інформацію щодо обстрілів.

На карті зазначено, що супротивники били по Сумській, Чернігівській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

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"З різних видів озброєння - стрілецька зброя, гранатомети, міномети, танки, ствольна артилерія, РСЗВ (реактиві системи залпового вогню - Ред.), ЗРК (зенітно-ракетні комплекси - Ред.), ОТРК (оперативно-тактичні ракетні комплекси - Ред.), БРК (береговий ракетний комплекс - Ред.) "Бастіон", ударні БПЛА, кораблі ЧФ (Чорноморський флот - Ред.) РФ, стратегічна та тактична авіація - були атаковані 133 населених пункти та 141 об’єкт інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Триває повномасштабна війна - новини, які варто знати

У ніч на 23 липня російські загарбники завдали масований ракетний удар по Одеській області, з 19 запущених супротивником ракет українським воїнам вдалося ліквідувати дев'ять. Зокрема, знищені крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К" та боєприпаси морського базування - "Калібри".

Унаслідок ворожого удару по Одесі сильно пошкоджено Спасо-Преображенський кафедральний собор УПЦ МП. Також пошкоджено багато інших будівель, зокрема, житлових, понівечено десятки авто, загинув один чоловік, постраждали й госпіталізовані 17 осіб (серед них є троє неповнолітніх). Один з постраждалих - 17-річний хлопець, потрапив у реанімацію. Його стан оцінювали як стабільно важкий.

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