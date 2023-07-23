Руйнувань зазнали особняк Манук-Бея, будинок Гагаріна, будинок Чижевича та ще безліч будівель XIX-XX сторіччя.

В Одесі в результаті нічної ракетної атаки росіян пошкоджено понад два десятки пам'яток архітектури разом зі Спасо-Преображенським кафедральним собором.

Про це у Telegram повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Попередньо 25 пам'яток архітектури пошкоджено російськими терористами за ніч в Одесі", - написав він.

Серед них будівлі XIX-XX сторіччя:

- Будинок Чижевича

- Будинок Папудової

- Будинок Заблудовського

- Будинок Гагаріна

- Будинок Януша

- Будинок Жданової

- Будинок Рассель дель Турко

- Будинок Масса

- Особняк Манук-Бея

- Будинок Ковалевського

- Будинок Порро

- Будинок Машевського та інші.

"Інформація станом на 14:00. Документація злочинів терористів продовжується, на місцях працюють експерти", - зауважив Кіпер.

Він зазначив, що росіяни навмисно спрямували свої ракети на історичний центр Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Вони продовжують цинічно нищити те, що створювалося великими архітекторами, підкреслив Кіпер.

Окупанти вдарило по об'єктам ЮНЕСКО в Одесі - головне

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі по Одесі росіяни випустили 19 ракет різних типів, в результаті чого було зруйновано та пошкоджено низку об’єктів, у тому числі що охороняються ЮНЕСКО. Пошкоджено багато житлових будівель, понівечено десятки авто, загинув один чоловік, постраждали 22 особи. Один з постраждалих - 17-річний хлопець, потрапив у реанімацію. Його стан оцінювали як стабільно важкий.

Керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що 9 ракет було знищено силами ППО - це "Калібри" та "Іскандери-К". За її словами, ті ж ракети, які наша система ППО не може брати в повному обсязі, українські сили протиповітряної оборони не змогли зупинити й вони "відпрацювали" по об'єктах.

Раніше повідомлялось, що внаслідок російського обстрілу цієї ночі пошкоджено Спасо-Преображенський собор в центрі Одеси, історичні будівлі - Будинок вчених, будівлю Одеського державного музичного ліцею імені професора П.С. Столярського, а також об’єкти портової інфраструктури.

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