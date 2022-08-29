Ніхто з команди Путіна так близько не демонстрував з ним дружбу, як Шойгу.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував інформацію про те, що Міністра оборони РФ Сергія Шойгу відсторонили від російського керівництва через проблеми армії у війні проти України. Він зазначив, що це дуже добра ознака.

Про це Жданов розповів в ефірі FREEДОМ.

"У Кремлі ситуація, як у квітні 1945-го року. В бункері те ж саме. Щодо Шойгу, для нас це дуже хороший знак, він був кращим другом Путіна, вони разом відпочивали. Ніхто з команди Путіна так близько не демонстрував з ним дружбу, як Шойгу", - стверджує він.

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Якщо Путін його дійсно відсторонив, то це дуже хороший знак. За словами Жданова, в РФ вже давно нічого не чути про начальника Генштабу та інших командармах. Всі вони кудись "зникли", їх" поприбирали", стверджує військовий експерт.

"Можливо, Путін розуміє, що з "операцією" щось не так, і він намагається взяти ситуацію під контроль",-додав Жданов.

Найближчим часом в РФ може з'явитися якийсь новий виконавець, вважає експерт. Путін не буде самостійно керувати повномасштабним вторгненням в Україну, він лише послухає доповіді і когось призначить. Ця людина, вважає Жданов, буде всім керувати технічно, але, можливо, неофіційно. Головний висновок полягає в тому, що система державного управління РФ починає "сипатися", резюмував Жданов.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що розвідка Британії розповіла про насмішки, які тепер доводиться терпіти Шойгу. Офіцери з нього потішаються, адже той продемонстрував неефективне керівництво.

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