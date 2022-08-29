Путіну тепер про хід війни в Україні доповідають оперативні командири, додали у британській розвідці.

Міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу відсторонили від російського керівництва через проблеми армії у війні проти України.

Тепер оперативні командири доповідають президенту РФ Володимиру Путіну про хід протистояння, повідомляє розвідка Британії, спираючись на відомості російських ЗМІ.

Крім того, у відомстві повідомили, що, ймовірно, російські офіцери і солдати, які мають свій досвід війни, "регулярно висміюють Шойгу за його неефективне керівництво, оскільки прогрес Росії у війні застопорився".

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Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну і планували за кілька днів взяти під контроль Київ. Противникам не вдалося втілити у життя свій план.

ЗМІ дізналися, що Шойгу і його оточення вкрали 80% грошей, які мали піти на війну.

Збройні сили України дають гідну відсіч загарбникам. Станом на 29 серпня на нашій землі знищено близько 47 100 супротивників.

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