На курси беруть всіх незалежно від віку.

Мешканки Харкова готуються захищати Україну в разі нового нападу Російської Федерації. Жінки добровільно навчаються військовій справі.

Про це повідомляється в сюжеті Associated Press.

На базі однієї з громадських організацій діють курси партизанської боротьби. Тут навчають не тільки чоловіків, а й жінок, яких тут не мало.

На курси всі вони прийшли добровільно. Жінки побоюються, що Харків може стати однією з перших цілей, якщо Росія все ж атакує.

Вік захисниць різний, серед них і 55-річна Вікторія Балесіна. Вона вважає, що повинна вміти поводитися зі зброєю, щоб у відповідальний момент дати відсіч.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня в інтерв'ю The Washington Post президент Володимир Зеленський не виключив окупації Росією Харкова.

"Я скажу реалістично: якщо Росія вирішить посилити своє загострення, звичайно, вони збираються робити це на територіях, де історично є люди, які мають родинні зв'язки з Росією. Харків, який знаходиться під контролем українського уряду, може бути окупованим. Росії потрібен привід: вони скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму, ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, тому що це великі міста. Це не буде тільки окупація, це буде початком широкомасштабної війни", - підкреслив Зеленський.

У свою чергу мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у місті готові дати відсіч потенційному загарбнику.

Також ймовірність окупації російськими військами Харкова оцінив і міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, такої 100% ймовірності немає.

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