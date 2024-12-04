Зрештою мирна угода, найімовірніше, залежатиме від прямої особистої взаємодії між Трампом, Путіним і Зеленським.

"Мирний план" Дональда Трампа щодо завершення війни набуває дедалі конкретніших обрисів. Як пише Reuters, один із колишніх працівників служби національної безпеки Трампа сказав, що є три основні пропозиції: план спецпредставника з питань України Кейта Келлога, план віцепрезидента Джей Ді Венса і план Річарда Гренелла, колишнього виконувача обов'язків начальника розвідки Трампа. Вони відрізняються в деяких нюансах, проте всі вони передбачають заморожування війни за нинішніми лініями фронту і відмову від вступу України до НАТО.

Як пише Reuters, радники Трампа спробують примусити Москву і Київ до перемовин за допомогою "пряників і батогів", включно з припиненням військової допомоги Києву, якщо він не погодиться на переговори, але збільшенням допомоги, якщо президент Росії Володимир Путін відмовиться.

Видання зазначає, що Трамп поки що не скликав центральну робочу групу для розроблення мирного плану, проте кілька радників обговорювали ідеї між собою на публічних форумах і - в деяких випадках - із Трампом.

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Зрештою мирна угода, найімовірніше, залежатиме від прямої особистої взаємодії між Трампом, Путіним і Зеленським, сказали радники. При цьому аналітики зазначають, що Путін може відмовитися сідати за стіл переговорів, оскільки продовження захоплення українських територій може принести йому більше вигоди.

За словами співробітника аналітичного центру Фонду Карнегі за міжнародний мир Юджина Румера, Путін, найімовірніше, не поспішатиме, займе вигіднішу позицію і чекатиме, які поступки запропонує Трамп, щоб заманити його за стіл переговорів.

При цьому, за словами аналітиків і колишніх співробітників органів національної безпеки, деякі елементи пропозицій, найімовірніше, зустрінуть відсіч із боку Зеленського, який зробив запрошення до НАТО частиною свого власного "Плану перемоги", а також із боку європейських союзників і деяких американських законодавців.

Деякі європейські союзники висловили готовність збільшити допомогу Україні, а президент США Джо Байден продовжує посилати зброю. Це може коштувати Трампу деяких важелів тиску на Київ, зазначає Reuters.

"Я не думаю, що в когось є реалістичний план, як покласти цьому край", - сказав Румер.

Вступ України до НАТО

Як писав УНІАН, наприкінці листопада президент Володимир Зеленський заявив про готовність підписати мирну угоду з РФ навіть без повернення окупованих Росією територій. Але тільки за умови, що Україну негайно приймуть до НАТО, щоб запобігти новому нападу Росії.

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що західні союзники очікують на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа, щоб відштовхуватися від цього в питаннях запрошення України до НАТО.

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