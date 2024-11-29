Однак рецепт, озвучений президентом залежить не від України, а від країн-партнерів.

Київ готовий на припинення вогню без деокупації зайнятих росіянами територій, якщо решта України опиниться "під парасолькою" членства в НАТО. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю британському Sky News.

На його думку, членство в НАТО для неокупованих частин України може покласти край "гарячій фазі війни", але за умови, що НАТО продовжить визнавати кордони України 1991 року.

"Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО підконтрольну нам територію України. Треба зробити це швидко. І тоді [окуповані] території України… Україна зможе їх повернути дипломатичним шляхом", – сказав Зеленський.

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Президент зазначив, що потрібне таке припинення вогню, яке могло б "гарантувати, що Путін не повернеться" заради захоплення решти території України. За словами українського лідера, НАТО має "негайно" охопити частину України, яка залишається під контролем Києва. За його словами, це "дуже потрібно", інакше росіяни спробують напасти знову.

Мир в Україні і питання членства в НАТО

Як писав УНІАН, раніше сьогодні стало відомо, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга написав листа своїм колегам з країн НАТО, в якому закликав їх надати Україні офіційне запрошення на вступ вже наступного тижня на зустрічі в Брюселі. У листі зазначено, що це запрошення нівелює одну з декларованих Путіним цілей війни - не допустити членства України в НАТО.

Однак варто зауважити, що Дональд Трамп, ймовірно, має протилежну думку. Він призначив свого спецпредставника в Україні, який вже має готовий план примирення України та РФ. Цей план серед іншого передбачає заборону на вступ України в НАТО на невизначений час.

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