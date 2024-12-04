НАТО чекає інавгурації Трампа, щоб обговорити запрошення України, - глава МЗС Латвії

За словами високопосадовиці дипломатичного відомства, про умови запрошення Альянс говоритиме після приходу Трампа до влади.

Західні союзники очікують на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа, щоб від цього відштовхуватися у питаннях запрошення України до НАТО.

Про це у Брюсселі заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, передає Sky News. За її словами, це аспект, про який говорять чи мовчать в Альянсі, але "це реальність".

"Загалом ми - як політичні лідери - домовилися, що Україна буде членом НАТО. Питання в тому, які умови, коли, і, очевидно, саме тут Альянс повинен об'єднатися. Всі члени НАТО зараз чекають, коли нова адміністрація США почне працювати. Це один з аспектів, про який говорять чи не говорять, але це реальність", – розповіла вона.

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Очільниця МЗС Латвії, яка є ексвисокопосадовицею НАТО, зазначила, що загартована боями українська армія стане важливим внеском до Альянсу. Втім, "деякі країни не відчувають себе комфортно, запрошуючи до НАТО державу, яка перебуває у стані війни".

Україна просить про терміновий вступ в НАТО

Як писав УНІАН, наприкінці листопада президент Володимир Зеленський заявив про готовність підписати мирну угоду з РФ навіть без повернення окупованих Росією територій. Але тільки за умови, що Україну негайно візьмуть в НАТО, аби запобігти новому нападу Росії.

Трохи згодом стало відомо, що Україна офіційно закликала НАТО надати їй формальне запрошення на вступ в альянс вже цього тижня. Відповідний лист МЗС України направило в столиці усіх країн НАТО.

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