Українські військові намагаються брати під контроль не тільки частини самого півострова, а й сполучення з материком, звідки ворог підтягує боєприпаси.

Робота Збройних сил України по Кінбурнській косі на півдні є продуктивною, зокрема, ворог вже відчуває там "снарядний голод" та зменшує кількість обстрілів звідти.

Про це керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

"Наша продуктивна робота по Кінбурнській косі має хороші результати, зокрема за минулу добу жодного обстрілу навіть в акваторії Дніпробузького лиману не було. Це говорить про те, що у ворога дійсно суттєвий голод боєприпасів на тій ділянці місцевості, їм важко туди підтягувати резерви навіть вже тому, що ми намагаємося брати під контроль не тільки частини самого півострова, а й сполучення з материком, там, де ворог використовує ці маршрути для підтягування боєприпасів і озброєння", - сказала Гуменюк.

За її словами, відпрацьована ЗСУ західна частина Кінбурнської коси вже досить пустинна, але ближче до материка вони ще ховаються за місцевим населенням. При цьому робота українських військових на тій ділянці продовжується.

Що відбувається на Кінбурнській косі

Росіяни зосередили угрупування військ на Кінбурнській косі, постачаючи туди боєприпаси завдяки сухопутному коридору на півдні України. Однак заразКінбурнська коса залишається у "сірій" зоні: її не контролює жодна зі сторін, захисники тримають вогневий вплив над угрупуванням ворога.

В ЗСУ наголошували, що деокупація Кінбурнської коси відбуватиметься під час звільнення усієї Херсонської області.

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