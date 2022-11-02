Медведєв вважає мораторій "дуже гуманним".

В Росії можуть переглянути мораторій на смертні кари. Це пов'язано з діями так званих "жовто-блакитних" диверсантів і росіян, які підпалюють військкомати. Таких людей у Другу світову війну розстрілювали.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв написав в особистому Telegram-каналі: "На території Росії почали діяти різноманітні "жовто-блакитні диверсанти". Молоді іноземні студенти, які зовсім недавно досягли повноліття, вивели з ладу кілька залізничних об'єктів в Уфі. Мовляв, через те, що не згодні з політикою нашої країни. Тобто ми у себе цих "виродків" прийняли, дали їм можливість здобути освіту. У відповідь — теракти і диверсії. У цьому ж ряду і те, що роблять "наші", з дозволу сказати, громадяни, підпалюючи військкомати і руйнуючи інші державні об'єкти. Я вже не кажу про вбивства "українськими терористами" наших громадян на нашій території".

Колишній президент РФ написав, що за часів Другої світової війни диверсантів, які "за наказом фашистських вбивць вели підривні роботи в тилу", розстрілювали на місці злочину без суду і слідства. У Росії діє мораторій на смертну кару, який Медведєв вважає "вельми гуманним". Однак це рішення можуть переглянути.

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"Ще раз підкреслю, і в рамках нинішньої Конституції мораторій на смертну кару може бути подоланий у разі необхідності при зміні правових позицій Конституційного суду Росії. Це питання вибору засобів захисту інтересів наших людей, держави і суспільства", — додав Медведєв.

Інші заяви заступника голови Ради безпеки РФ

На початку листопада він натякнув, що Росія застосує ядерну зброю у разі перемоги України. Нібито держава-агресор втратить незаконно окуповані території і зможе здійснити ядерний удар, пославшись на п.19 Основ державної політики Російської Федерації у сфері ядерного стримування.

Ще одна порція погроз від Медведєва надійшла в кінці жовтня. Тоді колишній президент РФ заявив про збільшення виробництва озброєння і спеціальної техніки — від танків до дронів.

Медведєв також публічно пожартував щодо відставки британського прем'єр-міністра Ліз Трасс. Однак він отримав колючу відповідь від американського мільярдера Ілона Маска.

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