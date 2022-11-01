Секретар РНБО заявив, що демонтаж РФ має закінчитися денуклеаризацією.

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів на заяву Дмитра Медведєва зі звинуваченнями у тому, що нібито Україна планує спровокувати РФ на ядерний конфлікт.

Свою заяву він опублікував на сторінці у Facebook.

Данілов написав невелику пам'ятку, яку порадив росіянину "повторювати вголос мінімум тричі на добу, зранку, в обід і ввечері, після й перед вживанням традиційних 100 (але, швидше за все, більше) грамів міцного алкоголю".

Відео дня

Зокрема секретар РНБО наголосив, що Росія беззаперечно програє, а Кремль вже запустив процес розпаду імперії.

За його словами, будуть звільнені окуповані території не лише України, а й Грузії, Молдови, Японії та інших країн і народів, серед яких він назвав і Білорусь.

"Погроза й застосування ядерної зброї РФ – це акт суїциду. Росія остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу. Дітей і дружин на Марс не сховаєте, а їм навряд чи хочеться з палаців на Рубльовці, Сардинії та інших Дубаїв – "прямо в рай". Повна денуклеаризація – кінцева мета демонтажу РФ. Цей останній гнилий зуб має й буде вирваний із пащі оскаженілої істоти. І тільки це є гарантією безпеки для світу та України", - написав Данілов.

Війна в Україні і заяви Медведєва

Окупаційні війська рано вранці 24 лютого вторглися в Україну.

Після початку повномасштабного вторгнення Медведєв вже не раз "відзначався" скандальними заявами. Так, російський політик погрожував цивілізованому світу ядерною зброєю і розповідав про "тотальну капітуляцію" Києва.

На тлі скандальних заяв Медведєва з'явилися чутки, що він пиячить. Так, колишній депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що нібито через це Путін й усунув його з посади прем'єра РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: