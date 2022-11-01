За його словами, "ядерний конфлікт" планує не Росія.

Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв викотив нову "лякалку" про ядерний удар, якщо РФ програє в Україні.

Про це він написав у Telegram.

За його словами, у тезі країн Заходу про те, що Росії не можна дозволити перемогти у війні проти України, існує "проста формальна логіка".

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"Якщо перемагає не Росія, то, мабуть, Україна. Мета України у війні названа київським режимом – повернення всіх територій, що раніше належали їй. Тобто відторгнення їх від Росії. Це загроза існуванню нашої держави та розпад нинішньої Росії. Отже, прямий привід застосування п.19 Основ державної політики Російської Федерації у сфері ядерного стримування", - написав Медведєв.

Він натякнув, що "ядерний конфлікт" планує насправді Захід, а не Росія, яка систематично погрожує цивілізованому світу.

"Що це, як не пряма провокація світової війни із застосуванням ядерної зброї. Давайте називати речі своїми іменами. Західні країни штовхають світ до глобальної війни. І лише повна та остаточна перемога Росії є гарантією від світового конфлікту", - додав Медведєв.

Війна Росії проти України й погрози Дмитра Медведєва - що потрібно знати

Окупаційні війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Російська влада стверджувала, що за кілька днів закінчить "спецоперацію" в Україні - так вони назвали повномасштабну війну.

Супротивники отримали гідну відсіч з боку Збройних сил України.

Дмитро Медведєв вже не раз "відзначався" скандальними заявами. Зокрема, він погрожував цивілізованому світу ядерною зброєю і мріяв про "тотальної капітуляції" Києва.

На тлі скандальних заяв Медведєва з'явилися чутки, що він пиячить.

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