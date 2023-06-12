Для того, щоб цю смуту не очолив Пригожин, його почали методично "зливати" ті кому він не підконтрольний.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин припустився помилки, коли крім Шойгу з Герасимовим, а також Беглова, почав підвищувати голос на Адміністрацію Президента РФ.

"У нього дійсно цим вийшло послати сигнал елітам. Сигнал про те, що треба готуватися до швидкого настання смути (переділ сфер впливу силовим шляхом). Для того, щоб цю смуту не очолив Пригожин, його почали методично зливати, ті кому він не підконтрольний, для чого був пущений в хід "наказ про добровольчі загони" (підписання контрактів з Міноборони в обов'язковому порядку)", - повідомляє джерело ВЧК-ОГПУ.

Там стверджують, що це так само дозволить стримати і інших бажаючих очолити смуту, кожен з яких вже сформував або ще формує свої "приватні військові компанії".

Конфлікт Пригожина і Міноборони РФ - деталі

Глава Міноборони Російської Федерації Сергій Шойгу зобов'язав найманців ПВК "Вагнер" укласти контракт для офіційного ведення служби в лавах російської армії до 1 липня 2023 року.

Ватажок приватної військової кампанії "Вагнер" Євген Пригожин жорстко відповів Міністру оборони РФ Сергію Шойгу на рахунок включення ПВК до складу регулярної армії. Він заявив, що "вагнерівці" не підписуватимуть контракти з Міноборони РФ.

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