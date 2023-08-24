Виявлені цифри дають "жахливу оцінку" нинішньому стану російських ПКС.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрата кожного п'ятого російського літака/гелікоптера не був викликана безпосередніми бойовими діями проти ЗСУ.

Як повідомляє Newsweek станом на 17 серпня 2023 року 21,7% втраченої російської пілотованої авіації, включаючи реактивні літаки, вертольоти та транспортні літаки, була пояснена в РФ збоями системи, помилками пілотів, "дружнім вогнем", або іншими подіями, які не пов'язані з діями ЗСУ.

На думку експертів, такі високі втрати можна пояснити кількома факторами, і "не в останню чергу через недогляд Росії в технічному обслуговуванні своїх літаків, вкладення часу у підготовку пілотів на високому рівні та суворого дотримання процедур безпеки".

Відео дня

В Oryx підрахували, що РФ втратила 186 літаків і гелікоптерів, з яких 13 вказані як "небойові" втрати. Водночас журналісти Newsweek змогли виявити знищення 221 пілотованого літального апарату, включаючи 17 реактивних літаків та 18 вертольотів. За їхньою оцінкою, є 48 одиниць, які вважаються небойовими втратами. Серед них 7 літаків Су-25, 4 надзвукові перехоплювачі МіГ-31 та 3 російські розвідувально-ударні вертольоти Ка-52.

У публікації наголошується, що такі цифри дають "жахливу оцінку" нинішньому стану російських ПКС.

Втрати Росії у війні

Станом на ранок 24 серпня, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 24 серпня 2023 року орієнтовно склали 259 160 осіб. Крім того, за даними Генштабу, Росія втратила 315 літаків та 316 гелікоптерів.

Варто додати, що вчора Україна отримала російський вертоліт Мі-8. Чому пілот вирішив співпрацювати з Україною – невідомо. Вертоліт повністю цілий, і його зможуть використовувати для потреб ЗСУ після детального огляду і вивчення обладнання.

Вас також можуть зацікавити новини: