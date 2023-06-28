На цих майданчиках можна помітити періодично повторювані об'єкти.

Білоруська служба "Радіо Свобода" опублікувала супутникові знімки, імовірно, польового табору "вагнерівців" у селі Мета в Білорусі (близько 90 км від Мінська).

На знімках - військова частина в цілі 17 і 27 червня. Там з'явилися майданчики: це можуть бути намети однакового розміру або великогабаритна техніка "вагнерівців", допускають журналісти.

"На фото ми бачимо два майданчики. Та, що в північній частині, розміром 270 на 170 метрів. Та, що в східній частині, - 200 на 160 метрів. На цих майданчиках можна помітити періодично повторювані об'єкти. Це може бути поєднання подібних за розміром наметів (як в російському військовому таборі на території Обуз-Лесновского полігону) або великогабаритної техніки", - відзначають журналісти.

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Можливе розміщення "вагнерівців" у Білорусі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримує щоденні звіти про ситуацію на українсько-білоруському кордоні. У контексті переміщення в Білорусь "вагнерівців" він запевнив, що ситуація поки контрольована.

Все керівництво "групи Вагнера" в даний час знаходиться в Білорусі. Їх Білоруська база навіть ближче до Москви, ніж колишні польові табори. Про це заявив у своєму Телеграм російський військовий злочинець Ігор Гіркін.

Польський президент Дуда вже висловив стурбованість у зв'язку з тим, що вагнерівці можуть створити свою базу в буквально на кордонах Євросоюзу.

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