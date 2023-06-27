Президент Польщі вважає, що поява найманців Пригожина в Білорусі - негативний сигнал.

Лідер Польщі Андрій Дуда заявив, що відбувається передислокація загонів ПВК "Вагнер" на територію Білорусі та попередив ЄС про загрозу.

Політик вважає, що відповідні події на Сході - негативний сигнал для Польщі та прилеглих до неї країн Європи. Про це Дуда висловився в коментарі журналістам перед своїм вильотом до Гааги, пише Polsat News.

Він вказав, що потрібно зосередитися на зміцненні флангів НАТО, а також забезпеченні безпеки для Польщі та Прибалтики (Литва, Латвія, Естонія).

Відео дня

"Ми хочемо, щоб це зміцнило безпеку в нашій частині Європи. Ми бачимо, що відбувається на Сході. Йде фактична передислокація російських військ, групи Вагнера в Білорусь разом з її главою Євгеном Пригожиним. Це дуже негативні сигнали для нас, які ми хочемо донести до наших союзників", - сказав Дуда.

Зазначимо, що лідер Польщі сьогодні вилетів до Гааги, щоб взяти участь у консультаціях, приурочених до саміту НАТО у Вільнюсі (захід заплановано на 11-12 липня).

У спілкуванні з журналістами Дуда зазначив, що як лідер Польщі наполягатиме на реалізації домовленостей Мадридського саміту щодо плану реагування на можливі загрози з боку НАТО.

"Плани оборони повинні бути більш ефективними - швидша реакція, швидша передислокація батальйонних груп, дислокованих в нашій частині Європи. Це ті цілі, яких ми хочемо досягти", - акцентував президент Польщі.

Передислокація ПВК "Вагнер" в Білорусь - що відомо

Відзначимо, за підсумками невдалого заколоту в Росії, "вагнерівці" разом зі своїм засновником Євгеном Пригожиним отримали гарантії безпеки з боку Путіна про те, що зможуть отримати притулок на території Білорусі. У зв'язку з цим в Україні знову актуальна повістка, чи не наважиться самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко ввести війська в Україну.

Сьогодні речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко уточнив у коментарі "Українській правді", що станом на 27 червня Україна не фіксує присутності "вагнерівців" на території РБ. Як відомо, 26 червня з'явилася інформація про те, що у Білорусі хочуть побудувати військові табори мінімум для восьми тисяч найманців.

Вас також можуть зацікавити новини: