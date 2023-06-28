Тепер бази вагнерівців будуть удвічі ближче до Москви, ніж раніше.

Все керівництво "Групи Вагнера" в даний час знаходиться в Білорусі. Їхня білоруська база навіть ближче до Москви, ніж колишні польові табори. Про це заявив у своєму Телеграм російський воєнний злочинець Ігор Гіркін.

"Повідомляють, що Пригожин прямо зараз знаходиться в РФ, веде переговори. Через 2 години вилітає назад до Мінська. Практично вся його "рада командирів" - теж там. Основні сили "Вагнера" будуть зосереджені в таборі на території Могильовської області... (ближче до Смоленська і Москви)", – написав він.

Слід зазначити, що приблизна відстань від білоруського Могильова до Москви – близько 550 км дорогами. Раніше вагнерівці базувалися в районі окупованого Луганська, звідки до Москви більше 1000 км дорогами.

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Вихід вагнерівців в Білорусь - останні новини

Згідно публічно озвученої частини домовленностей, укладених між Путіним і Пригожиним, самому "кухарю" і його найманцям дозволено перебазуватися в Білорусь, а в Росії проти них закриють справу про збройний заколот.

Після припинення заколоту Пригожин на певний час "зник з радарів", але вранці 27 червня його особистий літак приземлився в Мінську. Трохи пізніше Лукашенко підтвердив, що ватажок найманців знаходиться в Білорусі. Пентагон вважає, що основна частина найманців Вагнера все ще перебувають на окупованій частині України.

Польський президент Дуда вже висловив стурбованість у зв'язку з тим, що вагнерівці можуть створити свою базу буквально на кордонах Євросоюзу.

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