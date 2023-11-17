За його словами, наразі росіяни накопичують ракети і чекають наказів.

РФ готується до обстрілів енергетичної інфраструктури України в зимовий період. Ймовірно, атаки не будуть такими масштабними, як минулого року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю закордонним ЗМІ, пише Lemonde.

На його думку, цьогоріч Україна краще підготовлена до можливих російських атак, ніж минулого року. Попри все це, зимовий період для українців буде складним, оскільки окупанти не використовуватимуть менше зброї.

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"Я вважаю, що ми краще підготовлені до зими, ніж раніше. Але я не думаю, що Росія буде використовувати менше зброї. Зима буде важкою... З точки зору протиповітряної оборони ми перебуваємо в кращому становищі, ніж минулої зими", - зазначив Зеленський.

Наразі росіяни накопичують ракети і готуються до нанесення масових ударів по енергетичній системі України.

"Я думаю, що вони накопичують (ракети - УНІАН), але в них не набагато більше ракет, ніж раніше. Інакше б уже почали бомбити", - зазначив Зеленський.

Росія готується атакувати українську енергосистему

Росія вже почала "промацувати" українську систему протиповітряної оборони на предмет можливості ударів по об’єктах енергетичної галузі. За останні тижні об’єкти енергетичної інфраструктури були 60 разів атаковані росіянами з різних видів зброї.

Українські чиновники попереджали, що росіяни накопичують ракети, щоб в осінньо-зимовий період атакувати енергетичну інфраструктуру нашої держави

ГУР на початку листопада повідомило, що супротивники змогли накопичити, зокрема, 290 модифікацій ракет для комплексів "Іскандерів" та 165 крилатих ракет морського базування "Калібр".

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