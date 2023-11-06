У розвідці зазначають, що кількість ракет у Росії зараз на рівні минулого року.

За даними української розвідки, зараз у Росії є в запасах приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня, які можуть вражати об'єкти на відстань понад 350 кілометрів – - це кількість на рівні минулого року

Як пише РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки генерала-майора Вадима Скібіцького, мова йде про орієнтовно 165 "Калібрів", приблизно 160 одиниць Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, близько 290 одиниць "Іскандер-М" і "Іскандер-К", орієнтовно 80 "Кинджалів", а також 150 ракет Х-22/Х-32. Ефективна відстань удару ракетою Х-22 - 350 кілометрів.

Скібіцький уточнив, що в минулому році показники були майже такі ж, і це говорить про те, що Росії вдалося налагодити виробництво ракет і підтримувати його на достатньому рівні для накопичення запасу ракет.

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"Зрозуміло, що використати повністю свої ракети росіяни теж не можуть - мінімум 30% вони повинні залишити собі в запасах. Якщо вони знову випустять майже все по нашій енергетичній системі і не доб'ються результату - тоді знову хтось полетить з посади",-зазначив представник ГУР.

У той же час він підкреслив, що домогтися результату росіянам буде складно, адже "ми теж готуємося і розуміємо, як вони діють, що розвідують і, відповідно, вживаємо заходів щодо захисту нашої енергосистеми".

Росія накопичує ракети

Раніше повідомлялося, що росіяни почали менше використовувати крилаті ракети. Імовірно, це пов'язано з тим, що Росія накопичує крилаті ракети Х-101, Х-555, Х-55 для повторення енергетичного терору України під час опалювального сезону.

При цьому зараз ворог використовує балістику і надзвукові ракети, щоб підтримувати напругу і показати "перемоги", оскільки їх немає на фронті.

Сьогодні вночі окупанти атакували південь України дронами та чотирма типами ракет. Зокрема, по Одесі окупанти запустили "Онікс" і "Іскандер-М", по Херсону - Х-31п і по Миколаєві - ракету х-59.

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