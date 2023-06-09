Загалом були встановлені імена понад 50 тисяч загиблих російських військових.

Журналісти встановили імена 1213 російських військових, які загинули на останні два тижні на території України.

Про це повідомляє російська служба ВВС. Зазначається, що, попри завершення активної фази російського наступу, темпи приросту втрат продовжують залишатися високими. Зокрема, вони вдвічі перевищують середні цифри підтверджених щотижневих втрат протягом 2022 року.

Загалом журналістам вже встановили імена 25 218 російських військових, які загинули на війні в Україні. Однак, за оцінкою видання, реальні втрати російської сторони могли перевищити 50 тисяч осіб. Як пояснюється, йдеться лише про ті дані, які журналістам вдається знайти та перевірити за відкритими джерелами: повідомлення чиновників та ЗМІ, публікації близьких родичів загиблих у соцмережах та інформація з низки цвинтарів.

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Втрати Росії у війні

Водночас, за даними українського Генштабу, загалом Сили оборони України ліквідували 213 тис. 770. Тільки за минулу добу було знищено 1 тис. 10 загарбників.

Як повідомляв УНІАН, на Таврійському напрямку протягом доби було знешкоджено понад чотири роти росіян. У своїх перехопленнях російські окупанти також скаржаться на великі втрати.

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