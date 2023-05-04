Загальний залп смертоносних ракет сягає 32 одиниць.

Ворог вивів у Чорне море ще кілька кораблів з "Калібрами".

Як повідомляє оперативне командування "Південь", наразі у Чорному морі корабельне угруповання ворога вже збільшено до 11 одиниць. Серед них – чотири надводні ракетоносіїв.

"Тобто, нарощено присутність ракетоносіїв. Відповідно, імовірний загальний залп "Калібрів" може сягати 32 ракет", - заявили військові.

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Населення призвали не нехтувати сигналами повітряної тривоги: ворог підступний і готовий завдавати ударів не тільки по прифронтових територіях.

Ситуація в Чорному морі і ризик обстрілів

Нагадаємо, що у ніч на 4 травня російська армія збільшила у Чорному морі своє угруповання до восьми кораблів, у тому числі було виведено в акваторію ракетоносій. При цьому вранці 3 травня носіїв "Калібрів" у Чорному морі не було.

Екс-заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що останні російські масовані ракетні удари по Україні – спроба ворога показати нібито наявні міць та силу перед українським контрнаступом.

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