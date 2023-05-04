Загальний залп "Калібрів" може складати вісім одиниць.

Угруповання російських кораблів у Чорному морі збільшено до восьми. Ворог вивів в акваторію ракетоносій.

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", він споряджений вісьмома "Калібрами". В командуванні акцентують, що у разі повітряної тривоги слід негайно пройти в укриття.

"Загроза ракетних ударів зберігається. В прифронтових територіях тривають обстріли, не виключено застосування авіації і ударних дронів", – додають військові.

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Ситуація в Чорному морі

Вранці 3 травня ворог вивів з акваторії Чорного моря ракетоносії "Калібрів". Зокрема, станом на 10:00 середи у морі перебувало п’ять російських кораблів.

Вранці 2 квітня речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що в Чорному морі перебуває десять ворожих кораблів. Серед них був один ракетоносій. Вона наголосила, що в морі продовжується шторм.

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