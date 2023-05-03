В той же час на чергуванні перебуває п’ять ворожих кораблів.

Ворог прибрав у Чорному морі ракетоносії на тлі вибухів біля Кримського мосту. Як повідомили у прес-центрі командування Військово-Морських сил ЗС України, станом на 10:00 середи, ракетоносіїв ворога на чергуванні в акваторії немає.

В той же час у Чорному морі перебуває п’ять ворожих кораблів.

Також повідомляється, що в Азовському морі на чергуванні - один російський корабель, в Середземному - п’ять, з них один - носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких до 4 одиниць.

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Маневри кораблів РФ у Чорному морі - головне

Після підриву нафтобази у Севастополі 23 квітня, яка, за словами експертів, забезпечувала бойові кораблі Чорноморського флоту пальним, флот РФ був змушений внести до логістичного маршруту певні зміни. "(Росіяни) почали більше орієнтуватися на Новоросійську базу, тяжіти до східних берегів, направляти туди свої ракетоносії, в тому числі ті, які переочікують шторм", - розповідала спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк 1 травня.

А вже сьогодні, 3 травня, вибух прогримів на ще одній нафтобазі ЧФ Росії неподалік Кримського мосту - з боку Росії - у Краснодарському краї. Пожежу ліквідовують досі.

Удари РФ по Україні - останні новини

Протягом останніх днів почастішали масовані пуски ракет і дронів Росією по території України. 28 квітня ворог здійснив масований пуск 23 ракет з акваторії Каспійського моря, 21 з яких вдалось знешкодити у повітрі. Проте деякі ракети прорвали ППО і вдарили по багатоповерхівці в Умані, загинуло понад 30 людей.

У ніч на 1 травня Росія випустила по Україні 18 ракет повітряного базування Х-101/Х-555, з них 15 вдалось збити. Однак у ту ж ніч ворог завдав удару по Павлограду, влучивши, зокрема, у промислове підприємство.

Як зауважила спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк, відтепер РФ буде цілитись не тільки по енергетичних, а й по військових об'єктах, зокрема, відшукуючи логістичні маршрути і центри сил оборони на тлі підготовки ЗСУ до контрнаступу.

Цієї ночі, протягом 3 травня, росіяни випустили з території Брянської області і зі східного узбережжя Азовського моря 26 "Шахедів", 21 вдалось збити, проте є і влучання. Внаслідок удару РФ зайнялась нафтобаза у Кропивницькому.

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