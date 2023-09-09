Обставини смерті чоловіка наразі з'ясовує слідство.

На фронті знайшли мертвим 31-річного добровольця із Великої Британії Джордана Чедвіка. Тіло воїна Інтернаціонального легіону виявили у водоймі. Він був із зав'язаними за спиною руками.

Як повідомляє Sky News, смерть британця в Україні підтвердили у Міністерстві закордонних справ Великої Британії. Джордан Чедвік родом із Бернлі в Ланкаширі служив у британській армії з 2011 по 2015 рік. У 2022 році військовий приєднався до української армії у боротьбі з російськими загарбниками.

Мати Джордана, Бренда Чедвік розповіла ВВС, що її син мріяв бути солдатом з дитинства, а загострене почуття справедливості підштовхнуло його стати на захист України.

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"Його пристрасть підтримувати свободу та допомагати іншим своїми навичками змусила його залишити Велику Британію та поїхати в Україну на початку жовтня 2022 року", – сказала жінка.

Сім'ї повідомили про загибель Чедвіка ще 26 червня. 7 серпня тіло воїнабуло репатрійовано на батьківщину.

"Хоча ми надзвичайно пишаємось його непохитною мужністю та стійкістю, його смерть була руйнівною для нас. Немає слів, щоб описати втрату такого короткого життя. Син, брат, онук, племінник і дядько, якого безмірно любили", – сказала мати воїна.

Як повідомляють ЗМІ, тіло добровольця знайшли в одній із водойм. Руки Джордана були зв'язані за спиною. Слідство встановлює, як загинув британець і хто став його вбивцею. В МЗС Британії зауважили, що контактують з українським слідством щодо розслідування обставин загибелі Чедвіка.

Загибель іноземних добровольців в Україні

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому стало відомо, що на війні з російськими окупантами загинув 22-річний доброволець з Британії Семюел Ньюї. Він брав участь у боях на сході України.

На початку серпня 2023 року стало відомо, що у бою за Україну загинули білоруські військові з полку Кастуся Клиновського. Один боєць служив у батальйоні "Волат", ще троє – у батальйоні "Литвин". Їхні імена не розкривалися.

У травні в боях за Бахмут віддав життя американський ветеран. 27-річний Крістофер Джеймс Кемпбелл служив в Іноземному легіоні. До війни в Україні він служив в Іраку та Кувейті.

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