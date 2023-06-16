Супутник зафіксував пошкоджені будівлі пансіонату та сліди від пожеж - це помітно у порівнянні зі знімком за 26 травня.

Супутник Planet Labs зафіксував наслідки влучань Збройними силами України по базі російських окупантів неподалік окупованого Генічеська.

На кадрах, що потрапили у розпорядження проекту Радіо Свобода "Схеми", помітні наслідки ударів по пансіонату "Експрес" та готелю Chalet Termal в окупованому Росією селі Щасливцеве Херсонської області, неподалік Генічеська.

Супутник зафіксував пошкоджені будівлі пансіонату та сліди від пожеж - це помітно у порівнянні зі знімком за 26 травня.

Про влучання по пансіонату "Експрес" повідомлялося 9 червня. За інформацією мера Мелітополя Івана Федорова, там розташувались військовослужбовці Росгвардії.

Удари по росіянах у Запорізькій області - останні новини

У зв'язку з певним просуванням українських військ у Запорізькій області, яке аналітики трактують як початок контрнаступу, в регіоні помітно побільшало вибухів на об'єктах окупантів.

Особливу увагу сили оборони приділяють угрупуванню окупантів у Мелітополі. Оскільки місто є частиною так званого "сухопутного коридору" росіян до Криму, тому удари ЗСУ спрямовані насамперед на логістичні шляхи ворога.

Зокрема, нещодавно "бавовна" завітала до загарбників у Бердянськ, а в Мелітополі партизани пошкодили залізницю - в момент, коли полотном рухався потяг із Дніпрорудного із вкраденою окупантами залізною рудою.

Натомість 11 червня у тимчасово окупованій Якимівці партизани підірвали залізничний міст. Окупанти доправляли через нього техніку та боєприпаси.

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