Зазначається, що цим мостом росіяни переправляли техніку та боєприпаси.

У Запорізькій області у тимчасово окупованій Якимівці партизани підірвали залізничний міст. Окупанти доправляли через нього техніку та боєприпаси.

"В населеному пункті Якимівка ТОТ Запорізької області силами партизанів м. Мелітополь було здійснено підрив залізничного мосту - логістичної артерії, через яку здійснювалось постачання О і ВТ противника з АР Крим на ТОТ Запорізької області", - повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан, який відомий в мережі під позивними "Штірліц", у своєму Telegram-каналі.

Він подякував "мужнім землякам" за допомогу у звільненні українських земель.

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Ліквідація російських окупантів в Україні - останні новини

Сьогодні, 11 червня, "Штірліц" повідомив, що Збройні Сили України успішно "демобілізували" ворожого доцента кафедри мостів та переправ Військового інституту Академії ЗС РФ Володимира Бутенка. Той "довоювався" на одному з напрямків фронту в Україні.

Загальні втрати особистого складу армії Російської Федерації станом на 11 червня 2023 року склали близько 215 640 осіб. Тільки за останню добу Сили оброни України ліквідували 980 російських солдат.

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