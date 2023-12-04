Авіація та ракетні війська вдарили і по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Сили оборони України продовжують завдавати вогневого ураження противнику. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

В повідомленні зазначається, що протягом доби авіація сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Також знищено два зенітно-ракетні комплекси противника.

"Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 по зенітно-ракетних комплексах та 7 артилерійських засобах противника", - повідомляє Генштаб.

Відео дня

При цьому російські окупанти завдали 5 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснили 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню не тільки по позиціях наших військ, але й по населених пунктах україни.

"Російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 та 10 БпЛА типу "Shahed-136/131", 6 ворожих дронів та керовану ракету Х-59 знищено", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Війна в Україні - останні новини

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України підтвердило, що у неділю, 3 грудня 2023 року, у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. При цьому зазначили, що Сили оборони нанесли успішний вогневий удар по нафтово-мастильним складам, які знаходяться у межах тимчасово окупованого Луганська.

Російські окупанти перейшли до більш активних наступальних дій на сході України, вони накопичили сили і навряд чи зупиняться. Про це повідомив заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади Збройних сил України Максим Жорін.

Вас також можуть зацікавити новини: