Після атаки на місці удару вирувала масштабна пожежа.

У неділю, 3 грудня 2023 року, у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Сили оборони України завдали успішного удару.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України. Зазначається, що "прилетіло" по нафтово-мастильним складам.

"Вчора, 3 грудня 2023, Сили оборони нанесли успішний вогневий удар по нафтово-мастильним складам, які знаходяться у межах тимчасово окупованого Луганська", – йдеться у повідомленні.

Також у СтратКомі ЗСУ показали відео масштабної пожежі, яка вирувала на складах після атаки.

"Бавовна" на тимчасово окупованих територіях України

На прикінці листопада українські військові задали потужного удару по окупованій Херсонщині. "Прилетіло" по будівлі в окупованому селі Ювілейне.

Примітно, що в момент удару там проходила нарада окупантів. За даними Центру національного спротиву, внаслідок успішної атаки загинуло пʼять високопосадовців.

31 жовтня в окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. У мережі повідомляли про кілька "прильотів" по станції "Мушкетове" в Будьонівському районі міста. Палали цистерни з пальним.

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