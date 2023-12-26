Пілоти тактичної авіації Збройних сил України вдарили по великому десантному кораблю Чорноморського флоту Російської Федерації "Новочеркаськ" у тимчасово окупованому Криму. Операція була спланована.
"Спланована операція і Збройними силами, і іншими силовими структурами", - заявив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону
За його словами, на "Новочеркаську", ймовірно, знаходився великий боєкомплект.
"Який саме - може оголосять пізніше. Але робота виконана колосальна. Великий десантний корабель поповнив той флот, який очолив зараз крейсер "Москва", - підсумував Ігнат.
Атака на російський корабель у Криму - головні новини
У ніч на 26 грудня у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Близько 01:50 з'явилася інформація про вибухи і пожежу в районі порту. Російські окупанти одразу перекрили рух Кримським мостом.
Російський Telegram-канал SHOT повідомив, що жителі Феодосії чули кілька вибухів в районі порту, а в небі було видно сліди диму. У місті працювала протиповітряна оборона.
Вранці 26 грудня повітряні сили повідомили, що ЗСУ знищили 13 ударних БПЛА і великий десантний корабель.
Пізніше російське Міноборони підтвердило, що уармія країни пошкодила великий десантний корабель "Новочеркаськ".