Речник Повітряних сил ЗСУ зазначив, що на кораблі, ймовірно, знаходився великий боєкомплект.

Пілоти тактичної авіації Збройних сил України вдарили по великому десантному кораблю Чорноморського флоту Російської Федерації "Новочеркаськ" у тимчасово окупованому Криму. Операція була спланована.

"Спланована операція і Збройними силами, і іншими силовими структурами", - заявив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону

За його словами, на "Новочеркаську", ймовірно, знаходився великий боєкомплект.

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"Який саме - може оголосять пізніше. Але робота виконана колосальна. Великий десантний корабель поповнив той флот, який очолив зараз крейсер "Москва", - підсумував Ігнат.

Атака на російський корабель у Криму - головні новини

У ніч на 26 грудня у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Близько 01:50 з'явилася інформація про вибухи і пожежу в районі порту. Російські окупанти одразу перекрили рух Кримським мостом.

Російський Telegram-канал SHOT повідомив, що жителі Феодосії чули кілька вибухів в районі порту, а в небі було видно сліди диму. У місті працювала протиповітряна оборона.

Вранці 26 грудня повітряні сили повідомили, що ЗСУ знищили 13 ударних БПЛА і великий десантний корабель.

Пізніше російське Міноборони підтвердило, що уармія країни пошкодила великий десантний корабель "Новочеркаськ".

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