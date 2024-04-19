У Ставропольському краї РФ розбився ворожий бомбардувальник, один з пілотів загинув.

У Повітряних силах ЗСУ прокоментували "падіння" ворожого бомбардувальника Ту-22М3 в Ставропільському краї РФ, сказавши, що "це вендетта" за обстріли Чернігова, Дніпра та інших мирних міст України. Про це речник Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш зазначив в ефірі телемарафону "Єдиних новин".

"Сьогодні всі ми стали свідками прекрасної кратини, яка всім підняла настрій, і звичайно, що це певним чином вендетта за обстріли наших цивільних міст, в тому числі і за сьогоднішній обстріл Дніпра", - прокоменутвав Євлаш.

За його словами, "мінус" один ворожий бомбардувальник деяким чином послабить спроможності та потужності РФ в обстрілах, послабть їхню стратегічну авіацію, нанесення ударів по нашій критичній, енергетичній інфраструктурі.

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Євлаш у чергове наголосив, що Україні треба для захситу неба багато різних систем ППО та снардяи до них. Наявність систем та снарядів в достатній кількості дало б можливість уникнути таких трагедій як у Чернігові, Харкові навіть враховуючи близькість до кордону з ворогом і кототкий час підльоту ракет.

"Звичайно, що ситуація з ракетами вкрай складна. Дефіцитними являються як самі станції ППО, так і ракети. Ви бачите, наскільки ефективно і інтенсивно намагається атакуваати ворог своїми різними типами озброєння, комбінованими атаками. Для того, аби нам прикривати всі об’єкти, необхідна безліч таких станцій ППО та ракет до них, які на жаль ми не можемо зараз викорситовувати. Звичайно, що наближеність таких міст, як Чернігів або Харків – це є певною складністю для відбиття різного роду ракетних атак... Нам треба різні типи систем ППО. Звісно, можна було б уникнути цих трагедій, якби у нас було більше систем, радарів необхідних та ракет до цих пускових установок", - підкреслив Євлаш.

Він зазначив, що росіяни зараз, поки Україна не отримала літаки F-16 та має певні проблеми зі снарядами, намагаються максимально зруйнувати інфраструктуру, причому як військову так і цивільну.

"Росіяни постійно намагаються атакувати різні об’єкти, в тому числі намагаються атакувати і військові об’єкти, аеродроми. Вони загалом намагаються використовувати цей час максимально до постачання нам різних західних систем та появи в небі літаків F-16. Для них це вікно можливостей. Поки вони можуть застосувати всі свої наявні сили і засоби, аби максимально зруйнувати нашу інфрастукруру до того, як ми зможемо посилити і забезпечити безпеку нашого повітряного простору", - сказав ик Повітряних сил.

Падіння бомбардувальника Ту-22М3 у Росії - подробиці

Як повідомляв УНІАН, вранці росЗМІ повідомили про "падіння" літака на території Ставропольського краю РФ, льотчики нібито змогли катапультуватися.

Інцидент стався в Красногвардійському районі, літак упав у полі, пише "РИА Новости", посилаючись на відомості влади. У мережі з'явилася також інформація, що впав Ту-22мМ3 - дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник.

Пізніше Міністерство оборони РФ повідомило, що бомбардувальник-ракетоносець зазнав аварії "після виконання бойового завдання при поверненні на аеродром базування". За офіційними даними відомства, льотчики катапультувалися, 3 членів екіпажу евакуйовано групою пошуку та рятування, пошук одного льотчика триває.

Зрештою командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Микола Олещук повідомив, що "уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3". Він додав, що цей літак є носієм крилатих ракет Х-22, якими супротивник б’є по мирних містах України. Олещук також зауважив, що під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети.

Як відомо, росіяни в ніч на 19 квітня завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними дронами. Загалом ворог застосував 36 засобів повітряного нападу - 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників. В результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей: 2 крилаті ракети Х-101/Х-555; 14 ударних дронів типу Shahed-131/136; 11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69; 2 крилаті ракети Х-22.

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