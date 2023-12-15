Сьогодні силами та засобами ППО України знищено керовану ракету Х-59.

Протягом доби Сили оборони вдарили по кількох районах зосередження ворожої техніки та по складах з боєприпасами. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника.

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В той же час ворог завдав 2 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню не тільки по позиціях наших військ, але й по населених пунктах.

В Генштабі зазначають, що сьогодні силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану ракету Х-59.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначають в Генштабі .

Російські атаки - деталі

В п'ятницю, 15 грудня, о 16:40 Командування повітряних сил зазначало, що російські загарбницькі війська випустили ракету в бік Кривого Рогу. Також ЗМІ повідомляли про звуки вибухів у Кропивницькому.

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