Уражено два важливі військові об'єкти росіян.

З'явилися несподівані деталі вечірніх "прильотів" в тимчасово окупованому Маріуполі. З'ясувалося, що уражено два важливі об'єкти росіян.

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пізно ввечері 14 грудня пролунало два потужні вибухи. Уражено базу окупантів у районі бетонного заводу та об'єкт на території за торговим центром "Порт-Сіті", де ворог розміщував військову техніку та частини систем ППО.

"Вибухів було два. Місць влучання – два і воні різні. Перше відео з мігрантами – це той самий "бетоний завод". Перше влучання. Друге – територія за "Порт-сіті", де окупанти розміщували військову техніку та частини систем ППО. Друге влучання", – написав Андрющенко.

Він додав, що в інформації про прильоти в Маріуполі "багато плутанини щодо місця та наслідків". Втім, "наслідкі гарні", хоч пропаганда мовчить.

Вибухи в Маріуполі

Ввечері 14 грудня у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунав потужний вибух. У місцевих телеграм-каналах публікували відео, на яких чути сирени швидкої, а також видно заграву.

Водночас у соцмережах пишуть, що "бавовна" сталася в районі бетонного заводу. Попередньо, там знаходилася база особового складу російських загарбників.

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