Російські пропагандисти виклали в соцмережах відео звірячого вбивства українського військовополоненого. У Зеленського пообіцяли "дістати" катів.
На опублікованих кадрах російський окупант відрізає геніталії українському воїну канцелярським ножем. Особу самого ката в соцмережах оперативно встановили.
Радник глави офісу президента Михайло Подоляк вчергове зазначив, що Україна має справу з "людожерами", а всіх винуватців знайдуть і покарають.
"Російські пропагандисти з захватом показали, як група російських нелюдів нівечила українського полоненого. Все, що треба розуміти світу: Росія - країна людожерів, які насолоджуються тортурами і вбивствами. Але туман війни не допоможе уникнути покарання російським катам. Всіх ідентифікуємо. Кожного дістанемо", - написав він у Twitter.
Війна в Україні: актуальні дані
Російські війська продовжили повільний наступ на Донбасі.
За останню добу ЗСУ відбили штурм ворога у напрямку Вершини та Семигір'я і завдали втрат росіянам в районі Водяного, Пісків і Авдіївки.
На Краматорському напрямку активних дій з боку ворога не відзначалося.
Противник намагається вести наступальні дії в районах Новолуганського та Соледара, бойові дії тривають.
В акваторії Чорного моря в готовності до застосування ракетної зброї знаходяться три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
За даними Інституту вивчення війни, російське угруповання в Донецькій області, ймовірно, намагається отримати вигоду з недавніх незначних успіхів на південному сході від Бахмута, продовжуючи спроби просування в цьому районі. Однак можливість взяття Бахмута при цьому експерти вважають малоймовірною.
На думку експертів, РФ зараз зможе витримати тільки дві наступальні операції на Донбасі.
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