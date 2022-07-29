Подоляк в черговий раз зазначив, що Україна має справу з "людожерами".

Російські пропагандисти виклали в соцмережах відео звірячого вбивства українського військовополоненого. У Зеленського пообіцяли "дістати" катів.

На опублікованих кадрах російський окупант відрізає геніталії українському воїну канцелярським ножем. Особу самого ката в соцмережах оперативно встановили.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк вчергове зазначив, що Україна має справу з "людожерами", а всіх винуватців знайдуть і покарають.

"Російські пропагандисти з захватом показали, як група російських нелюдів нівечила українського полоненого. Все, що треба розуміти світу: Росія - країна людожерів, які насолоджуються тортурами і вбивствами. Але туман війни не допоможе уникнути покарання російським катам. Всіх ідентифікуємо. Кожного дістанемо", - написав він у Twitter.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська продовжили повільний наступ на Донбасі.

За останню добу ЗСУ відбили штурм ворога у напрямку Вершини та Семигір'я і завдали втрат росіянам в районі Водяного, Пісків і Авдіївки.

На Краматорському напрямку активних дій з боку ворога не відзначалося.

Противник намагається вести наступальні дії в районах Новолуганського та Соледара, бойові дії тривають.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування ракетної зброї знаходяться три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

За даними Інституту вивчення війни, російське угруповання в Донецькій області, ймовірно, намагається отримати вигоду з недавніх незначних успіхів на південному сході від Бахмута, продовжуючи спроби просування в цьому районі. Однак можливість взяття Бахмута при цьому експерти вважають малоймовірною.

На думку експертів, РФ зараз зможе витримати тільки дві наступальні операції на Донбасі.

Вас також можуть зацікавити новини: