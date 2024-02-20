Росіяни намагалась прорвати оборону ЗСУ, однак зазнали втрат.

Після жорстких боїв за Авдіївку, під час яких РФ зазнала неймовірних втрат, окупанти повірили у свої сили і пішли у наступ одразу на кількох напрямках.

Як пише Forbes, під час атаки на Роботине Запорізької області росіяни задіяли немодернізовані 70-річні танки Т-55. В результаті 42-а мотострілецька дивізія зазнала катастрофи, намагаючись подолати рівнинну місцевість і дійти до позицій, які утримує 65-та механізована бригада української армії.

Окупанти задіяли десятки 41-тонних чотиримісних Т-55, 13-тонних броньованих тягачів МТ-ЛБ на 13 осіб і 13-тонних бойових машин БМП з місцем на 11 бійців. ЗСУ їх закидали касетними снарядами, протитанковими ракетами і змогли зупинити цю атаку.

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Аналітик з відкритих джерел Ендрю Перпетуа нарахував 28 пошкоджених, знищених і покинутих російських танків і бойових машин. При цьому було лише шість підбитих, знищених і покинутих українських танків і бойових машин.

"Те, що росіяни не змогли збільшити свою вогневу перевагу після Авдіївки, не повинно викликати подиву. Російські військові спочатку направили 40 000 військових, щоб атакувати гарнізон Авдіївки своїми кількома тисячами. Після того як 13 000 росіян загинули або були поранені до початку грудня, Кремль посилив 2-у та 41-у загальновійськові армії навколо Авдіївки. Ще тисячі людей загинули, у тому числі 1300 за один день, коли російська кампанія досягла кульмінації", - додали у виданні.

Наразі в Україні нараховується 470 тисяч російських військових, чверть з яких - піхота та екіпажі автотранспорту. В Авдіївці постраждали 6% загальної чисельності - кожен четвертий бойовий підрозділ.

Водночас Кремль продовжує мобілізувати війська і відновлює військову техніку. За оцінкою аналітиків, росіяни мають достатньо людей і техніки, щоб продовжувати бойові дії до 2025 року.

"Але це не означає, що російська армія може протягом двох років витримувати ті зусилля, які були потрібні для захоплення Авдіївки. Очікуйте, що зимовий наступ Росії сповільниться, оскільки розбиті польові армії відновляться, але Кремль відновить свою наступальну бойову міць. В українців відчайдушно не вистачає боєприпасів, оскільки прихильні до Росії республіканці продовжують блокувати допомогу США", - зазнають журналісти.

Війна в Україні - втрати РФ

Втрати Росії у війні проти українців за добу дуже серйозно зросли й перетнули нову психологічну позначку - тепер становлять понад 404 тисяч супротивників.

За даними ЗСУ, від початку 2024 року і до 16 лютого втрати російських окупаційних військ в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" перевищили 20,5 тисяч осіб.

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