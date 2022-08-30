Пропагандисти вже намагаються виставити "приліт" як роботу ППО.

У мережі з'явилися відео "прильотів" в російському Бєлгороді.

Також в російських Telegram-каналах почалися публікації відео і фото з величезною чергою людей, які стовпилися перед входом на залізничний вокзал міста.

У пропагандистських ЗМІ та каналах повідомляють, що стопотворення викликано ремонтом колій на станції, а "приліт" у місті намагаються видати за роботу ППО - нібито відео, опубліковане в мережі, йде задом наперед.

Відео дня:

Повідомляється також, що вибухи були чутні з боку аеродрому.

Нагадаємо, у Західній розвідці вважають, що військові об'єкти в російському Бєлгороді є законними цілями для української армії.

Неназваний чиновник підкреслив, що українські атаки в тилу армії РФ надають "значний психологічний вплив на російське керівництво".

Також він пояснив атаки "поєднанням неймовірно хоробрих людей і нових можливостей".

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