У мережі з'явилися відео "прильотів" в російському Бєлгороді.
Також в російських Telegram-каналах почалися публікації відео і фото з величезною чергою людей, які стовпилися перед входом на залізничний вокзал міста.
У пропагандистських ЗМІ та каналах повідомляють, що стопотворення викликано ремонтом колій на станції, а "приліт" у місті намагаються видати за роботу ППО - нібито відео, опубліковане в мережі, йде задом наперед.
Повідомляється також, що вибухи були чутні з боку аеродрому.
Нагадаємо, у Західній розвідці вважають, що військові об'єкти в російському Бєлгороді є законними цілями для української армії.
Неназваний чиновник підкреслив, що українські атаки в тилу армії РФ надають "значний психологічний вплив на російське керівництво".
Також він пояснив атаки "поєднанням неймовірно хоробрих людей і нових можливостей".