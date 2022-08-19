Вони не ставлять під загрозу територіальну цілісність країни-агресора.

Військові об'єкти в російському Бєлгороді є законними цілями для української армії.

Про це заявив представник західної розвідки, пише в Twitter журналістка ITN Емма Барроуз.

Так він прокоментував недавні вибухи на території Росії і окупованого Криму.

"Думаю, ми можемо припустити атаки українців в тилу ворога. Такі цілі, як Бєлгород, є законними цілями, які не ставлять під загрозу територіальну цілісність Росії", - зазначив він.

Неназваний чиновник підкреслив, що українські атаки в тилу армії РФ надають "значний психологічний вплив на російське керівництво".

"Я не бачу зменшення (вибухів і атак в тилу - УНІАН). Думаю, ми спостерігаємо сплеск цих подій", - зазначив він.

Також він пояснив атаки "поєднанням неймовірно хоробрих людей і нових можливостей".

Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері в Білгородській області почав детонувати склад з боєприпасами армії РФ.

Крім того, в окупованому Криму прогриміли вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек у Севастополі. Також лунали вибух в Керчі.

Ще раніше ввечері 18 серпня в Білгородській області почав детонувати склад з боєприпасами російських окупантів.

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