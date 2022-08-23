"Спекотною погодою" росіяни пояснили займання боєприпасів в області.

Міністерство оборони України прокоментувало недолугі пояснення, які надала російська влада після вибухів у Бєлгородській області.

Відповідний допис з’явився в Twitter.

"Черговий підрив боєприпасів "через спеку" в Бєлгородській області в Росії. За кілька місяців ми дізнаємося, чи можуть російські боєприпаси вибухати через мороз", – пожартували у відомстві.

В міністерстві також зауважили, що у росіян є "п'ять основних причин раптових вибухів": "Це зима, весна, літо, осінь і куріння".

Як писав УНІАН, раніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, мовляв, "в результаті спекотної погоди (спрацював ефект лінзи) в районі села Тимоново сталося самозаймання боєприпасів, які ще не встигли знешкодити сапери".

Варто зазначити, що вибухи в Бєлгородській області вже не раз лунали після того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, у Бєлгороді була пожежа на нафтобазі.

А ввечері 18 серпня в Бєлгородській області раптово почав детонувати склад з боєприпасами загарбників. Була масштабна пожежа, лунали потужні вибухи.

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