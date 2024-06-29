Ситуація на початку року для ЗСУ була набагато гіршою, ніж зараз.

У військовому плані Україна нині перебуває у кращому становищі, ніж Російська Федерація. Про це пише оглядачка Zeit Олівія Кортас.

Вона нагадує, що весняно-літній контрнаступ ЗСУ 2023 року провалився, попри те, що тоді Україна, маючи на озброєнні нові бригади, в тому числі німецькі самохідні гаубиці та "Леопарди", сподівалася звільнити окуповані території. Але потім їхні солдати мало просунулися.

"Деякі люди передрікали, що війна скоро закінчиться. Зараз Росія перебуває в подібній ситуації, як тоді Україна. З початку травня армія Путіна марно намагається просунути фронт настільки далеко, щоб мати можливість обстрілювати місто Харків з артилерії. Взяття стратегічно важливого міста Часів Яр на Донбасі тривалий час не вдається. Наступ росіян не закінчився, але гальмується. Водночас Захід розширює допомогу Україні. Проте у кожного, хто спостерігає за публічною дискусією, складається враження, що ситуація для України тільки погіршується", - йдеться у статті. Відео дня

На думку авторки, для України було набагато гірше, ніж сьогодні, адже для Росії 2024 рік почався з величезної військової переваги. При цьому в січні пакет допомоги на мільярди євро від США несподівано не був підтриманий.

"На війні погано, коли країна не може планувати наперед, бо не знає, якою зброєю воюватиме через три місяці. Гірше, коли те, що вона планує, раптом провалюється. У березні та квітні в Україні закінчилися боєприпаси для її артилерійських снарядів. ... Боєкомплект протиповітряної оборони, який скорочується, Україні довелося використовувати не на фронті, а на захист міст у глибинці. ... Але Україна пройшла цей етап без величезних втрат території", - констатує оглядачка.

Нині ж, за її словами, для Києва є дедалі більше хороших новин. Так, США та Німеччина, Велика Британія та Франція дозволяють Україні, хоч і в обмеженому обсязі, вести вогонь зі своєї зброї по військових об’єктах на території Росії, що зробить прифронтові міста та повітряний простір західної України безпечнішими. Водночас Нідерланди та Румунія постачають додаткові системи Patriot, Італія також обіцяє зенітну систему, а Іспанія допомагає боєприпасами. При цьому США призупиняють постачання зенітних ракет іншим країнам і передають їх Україні.

"Країна також може отримати нових прихильників. Оскільки Володимир Путін нещодавно уклав військовий альянс із північнокорейським диктатором Кім Чен Ином, Південна Корея розглядає можливість постачання зброї Україні. ЄС розпочав переговори про вступ і розпочинає подальшу військову допомогу, для якої він вперше використовує процентні доходи від заморожених російських активів. Завдяки цим коштам країни G7 обіцяють Україні кредит у розмірі до 50 мільярдів євро. Очікується, що перші літаки F-16 незабаром прибудуть в Україну", - резюмує автор.

Війна в Україні - останні новини

Вранці суботи, 29 червня, в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи і працювала ППО. Росіяни кажуть, що Крим атакували ракетами, а ціллю стали ТЕС та системи протиповітряної оборони.

Раніше представник ГУР Андрій Юсов повідомляв, що російські окупанти намагаються посилити захист Кримського мосту від ударів Сил оборони. Він зазначив, що анонсів українських операцій в Криму не буде, "але Сили безпеки і оборони працюють і все реалізується згідно плану".

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