Окупантів помітили під час спостереження завдяки приладу нічного бачення.

Оператори Сил спеціальних операцій знищили ворожу групу на підступах до Авдіївки.

Як повідомляє прес-служба ССО, на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб просування. Однак воїни ССО у співпраці з підрозділами Сил оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи йому значних втрат.

Оператори 8-го окремого полку ССО під час нічного спостереження зафіксували переміщення групи противника у складі чотирьох військовослужбовців.

"За допомогою дрона з нічним та тепловізійним баченням ми постійно моніторимо найбільш небезпечні напрямки в нашій зоні відповідальності. Під час чергового обльоту території на Авдіївському напрямку було виявлено групу противника. Мінометники зреагували моментально, і вже за декілька хвилин прямим попаданням в центр ворожої групи її було повністю знищено", - розповів оператор "Флай".

Бої за Авдіївку

Російські загарбники на початку жовтня цього року почали активно намагатися захопити Авдіївку, вороги здійснили багато штурмів та зазнали колосальних втрат.

На початку грудня ветеран російсько-української війни, майор запасу Національної гвардії Олексій Гетьман поділився, що на Авдіївському напрямку супротивники зазнали на 25% більших втрат, аніж під час штурму Бахмуту.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 6 тисяч танків.

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